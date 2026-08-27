Poliisi muistuttaa, että loukkaantunutta villisikaa ei tule lähestyä, vaikka villisian käyttäytyminen on tällä hetkellä arkaa ja pakenevaa.

Jos villisian kanssa kolaroi, tulee aina soittaa 112. Loukkaantunut villisika voi olla ihmiselle vaarallinen.

Jos villisian kanssa kolaroi, tulee aina soittaa 112. Loukkaantunut villisika voi olla ihmiselle vaarallinen. Kuva: Jaana Kankaanpää

Mikkelissä tapahtui myöhään keskiviikkoiltana Porrassalmenkadulla Hietarannassa liikenneonnettomuus, jossa autoilija törmäsi villisikaan. Villisika loukkaantui törmäyksessä.

Suurriistavirka-aputoimijat ovat jäljittäneet villisikaa. Villisiasta on saatu näköhavainto, jonka perusteella sen on todettu liikkuvan loukkaantuneena. Viimeisimmät havainnot on tehty Mikkelissä valtatie 5 pohjoispuolella ja Pieksämäentien itäpuolella Tuiskuharjuntien ja Tuuterintien välisessä maastossa ja etenevän edelleen kohti itää.

Itä-Suomen poliisilaitos kertoo tiedotteessa, että villisikaa ei tule lähestyä.