Metsänomistajan ei kannata odotella perintöveron poistoa – hyödynnä järkevään sukupolvenvaihdokseen tämä verohelpotusPerintöveron poistaminen nousi keskusteluun taas maaliskuussa. Metsänomistajalle se ei ole ainoa keino, joka helpottaa metsän siirtämistä lapsille.
Kokoomus innostui taas maaliskuussa puhumaan perintöveron poistamisen puolesta. Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) ja pääministeri Petteri Orpo (kok.) tyrmäsivät idean pian sen jälkeen.
Metsänomistajan ei kuitenkaan tarvitse jäädä haaveilemaan perintöveron poistosta, jos mielessä on metsätilan sukupolvenvaihdos. Metsänomistaja voi vähentää osan metsänsä hankintamenosta metsätalouden pääomatulojen verotuksessa eli myydä puuta verovapaasti.
Metsävähennysoikeus on luonnollisilla henkilöillä, kuolinpesillä, näiden muodostamilla yhtymillä sekä yhteismetsillä. Metsävähennyspohja eli osuus, josta vähennyksen voi tehdä, nousi tämän vuoden alussa 60 prosentista 75 prosenttiin metsän hankintahinnasta.
Metsävähennyksen pitää olla verovuonna vähintään 1 500 euroa. Vähennys tehdään ainoastaan metsänomistajan vaatimuksesta veroilmoituksella. Metsävähennyksiä voi tehdä niin kauan kuin metsävähennyspohjaa on jäljellä.
Metsävähennyksen hyödyntäminen
Esimerkkimetsänomistaja on hankkinut tilan vuonna 2023. Hankintahinta oli 100 000 euroa. Vuonna 2026 hän saa 70 000 euroa puukauppatuloja.
Metsävähennyspohja on 75 prosenttia hankintahinnasta eli 0,75 * 100 000 euroa = 75 000 euroa.
Puukauppatulo 70 000 euroa
Metsävähennys 0,75 * 70 000 euroa = 52 000 euroa
Verotettava pääomatulo 70 000 euroa - 52 000 euroa = 17 500 euroa
Maksettava vero (veroprosentilla 30) 17 500 euroa * 0,3 = 5 250 euroa
Metsävähennyspohjaa jää puukaupan jälkeen 70 000 euroa - 52 500 euroa + 5 250 euroa = 22 750 euroa.
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
