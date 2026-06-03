Ponsse perustaa uuden klubin motokuskeille ‒ tällainen se onPonsse Operations Club tarjoaa jäsenilleen koulutuksia, tapaamisia ja verkostoitumismahdollisuuksia
Ponsse Operations Club on uusi metsäkoneenkuljettajille suunnattu kansainvälinen yhteisö. Jäsenkunnan tapahtumissa on mahdollisuus verkostoitua muiden metsäkoneenkuljettajien kanssa riippumatta käytetystä merkistä.
Jäsenet saavat itselleen myös muunlaisia etuuksia. Esimerkiksi Ponssen Vieremän tehtaalla voi tulevaisuudessa osallistua maksuttomiin koulutuksiin ja tapaamisiin. Samalla jäsenet voivat tutustua yrityksen tuotteisiin.
Kuljettajien lisäksi kuljettajaopiskelijoilla, metsäkonekoulujen opettajilla, ja koulutuksen parissa työtään tekevillä on mahdollisuus liittyä yhteisöön.
Toiminta käynnistyy Suomessa, jonka jälkeen se aloitetaan syksyllä myös Uruguayissa. Myöhemmin yhteisöä laajennetaan vaiheittaan muihinkin Ponssen toimintamaihin.
”Perustajamme Einari Vidgren totesi jo aikoinaan, että metsäkoneenkuljettajat ovat parhaita asiantuntijoita ja Ponsse haluaa kuunnella heitä, joten tämän yhteisön perustaminen on meille kunnia-asia”, toteaa Ponssen myynti-, huolto- ja markkinointijohtaja Marko Mattila yrityksen tiedotteessa.Artikkelin aiheet
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