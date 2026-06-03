Lukijalta: Metsien käytön suunnan on muututtava oikeudenmukaisesti Metsäsektorille tarvitaan selkeä siirtymäsuunnitelma, joka yhdistää ilmasto- ja luontotavoitteet sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen sekä vahvistaa kansantaloutta pitkällä aikavälillä, kirjoittaa Suomen luonnonsuojeluliiton ilmastoasiantuntija Nelli Immonen.

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Kuva: Kari Lindholm, Timo Heikkala, Kari Salonen, koonnut: Elias Piilola

Mielipide | Politiikka Lukijalta Nelli Immonen

Tutkimustieto on jo pitkään osoittanut, että nykyinen metsien hakkuutaso Suomessa ei ole kestävällä pohjalla, jotta ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa ja luontokato pysäyttää. Silti keskustelu on jumittunut vastakkainasetteluun, jossa talous ja työpaikat ovat ympäristön kanssa vastakkain.

Kysymys ei ole, pitääkö Suomen metsien käyttöä muuttaa, vaan siitä, miten muutos tehdään. Tarvitaan suunnitelmallinen ja alan kannalta oikeudenmukainen siirtymä kohti metsäsektoria, joka tuottaa pitkäikäisiä ja korkeamman arvonlisän tuotteita nykyistä maltillisemmilla hakkuutasoilla.

Metsäsektorille tarvitaan selkeä siirtymäsuunnitelma, joka yhdistää ilmasto- ja luontotavoitteet sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen sekä vahvistaa kansantaloutta pitkällä aikavälillä.

Valtion rooli on tarjota selkeää sääntelyä ja ohjausta, sekä varmistaa, että sosiaalinen tuki turvataan siirtymän aikana, jotta se olisi oikeudenmukainen. Lisäksi metsäsektorin työnantajat ja edunvalvojat on saatava mukaan oikeudenmukaisen siirtymän toteuttamiseen.

Metsäsektorin viime vuosikymmenten kehitys on osoittanut, ettei suurempi hakkuumäärä automaattisesti tarkoita enemmän työllisyyttä tai korkeampaa arvonlisää metsäsektorille. Päinvastoin, hakkuut ovat kasvaneet, mutta työllisyys ja arvonlisä ovat pienempiä kuin vuosikymmen sitten. Yhä suurempi osuus puusta päätyy polttoon.

Nykyinen suunta ei ole kestävä ilmaston eikä talouden tai työpaikkojen kannalta.

Oikeudenmukainen siirtymä voi vahvistaa metsien hiilinieluja, turvata luonnon monimuotoisuutta ja samalla luoda mahdollisuuden uudistaa metsäalaa kohti korkeamman arvonlisän tuotantoa. Samaan aikaan suunniteltu siirtymä luo uusia työllisyysmahdollisuuksia esimerkiksi ennallistamisen parissa.

Nelli Immonen

ilmastoasiantuntija

Suomen luonnonsuojeluliitto