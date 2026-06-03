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Juuri nyt | Lukijalta: Metsien käytön suunnan on muututtava oikeudenmukaisesti
Tilaajalle | Miehittämättömät järjestelmät voivat jatkossa taistella keskenään, kertoo Puolustusvoimain komentaja MT:lle