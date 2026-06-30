Uusi tukikokeilu tarjoaa mahdollisuuden saada korvausta toimista, joista on merkittävää arvoa luonnolle Metsänomistajat ja ammattilaiset näkevät Metsään.fi-sivuston kartalta ensimmäiseen järjestettävään tarjouskilpailuun mahdollisesti soveltuvat suot ja lehdot.

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Lehtojen monimuotoisuuden ja muiden suojeluarvojen ylläpitäminen edellyttää usein hoitotoimia, kuten kuusten poistoa. Kuva: Tuomo Kesäläinen

Metsä | Metsänhoito Eija Vallinheimo

Metsäkeskus kertoo, että tuloksiin perustuvien metsätalouden tukien kokeilu alkaa kesän jälkeen. Syyskuussa alkaa ensimmäinen tarjouskilpailu, jossa voi hakea tukea suon ennallistamiseen ja lehdon hoitoon.

Töihin mahdollisesti soveltuvat alueet näkyvät Metsään.fi-sivustolta löytyvältä kartalla. Metsäkeskuksen tiedotteen mukaan soveltuvat alueet löytyvät karttatasolta, jonka nimi on Soiden ennallistamisen ja lehtojen hoidon mahdollisuudet.

Alueet näkyvät metsänomistajan omilla kiinteistöillä ja niillä, joihin hänellä on käyttöoikeus. Ammattilaiset näkevät alueet kiinteistöillä, joihin yritykselle on annettu suostumus tai asiakkuuteen perustuva käyttöoikeus.

Töihin mahdollisesti soveltuvat alueet näkyvät Metsään.fi-sivustolta löytyvältä kartalla. Metsäkeskuksen tiedotteen mukaan soveltuvat alueet löytyvät karttatasolta, jonka nimi on Soiden ennallistamisen ja lehtojen hoidon mahdollisuudet. Kuva: Metsäkeskus

Metsäkeskus muistuttaa, että kartalla näkyviä mahdollisia alueita ei ole tarkastettu maastossa. Kartan tiedot on tarkoitettu lähinnä auttamaan soveltuvien alueiden löytämisessä ja mahdollisten töiden suunnittelussa. Työn aloitus vaatii vielä maastotarkastuksen.

Tulosperusteisten tukien kokeilulla kannustetaan metsänomistajia vahvistamaan luonnon monimuotoisuutta. Samalla avautuu uusia työmahdollisuuksia metsäammattilaisille.

Kokeilun tavoitteena on siirtää tuen maksua työn tukemisesta tuloksen saavuttamiseen. Tukikokeilussa Metsäkeskus maksaa tukea töiden toteuttamisesta sekä tietyn tuloksen saavuttamisesta. Osa tuesta maksetaankin vasta myöhemmin, kun on nähty, onko toimenpide todella tuottanut toivottua tulosta eli onko esimerkiksi lehdon monimuotoisuus parantunut tai onko suon vesitalous ja kasvillisuus ennallistunut.

Osa tuesta maksetaan myöhemmin, kun on nähty, onko toimenpiteet tuottaneet toivottua tulosta.

Tuen hakija ilmoittaa, mitä pisteytykseen vaikuttavia tekijöitä on hänen tarjoamassaan kohteessa ja paljonko tukea hän hakee. Metsäkeskus pisteyttää ja vertaa tarjouskilpailuun jätetyt hakemukset. Tarjouskilpailun luonteeseen kuuluu, että kaikki hankkeet eivät tule valituksi.

Maanomistajalle uusi tapa tarjoaa mahdollisuuden saada korvausta myös sellaisista toimista, jotka eivät suoraan tuota puunmyyntituloa, mutta joilla on merkittävä arvo luonnolle.

Kokeiltaviksi tulevat myöhemmin myös tuet suojavyöhykkeen jättämiseen sekä lehtipuuosuuden lisäämiseen taimikon ja nuoren metsän hoitotyössä.

Tukikokeilu jatkuu vuoden 2029 loppuun saakka. Kokeilulla haetaan kokemuksia siitä, miten tukia voitaisiin jakaa tulevaisuudessa. Taustalla on tarve tehostaa valtion tuen käyttöä ja saada enemmän vaikuttavuutta tukivaroille.

Nykyinen laki metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä päättyy vuoden 2029 lopussa.