Yle: Parkanossa palaa puunjalostuslaitos – paikalla 23 pelastuslaitoksen yksikköäPalo leviää kattorakenteissa. Paikalla on 60 sammuttajaa.
Pelastuslaitos sai aamulla hälytyksen Aureskosken puunjalostuslaitokselle. Asiasta kirjoittaa Yle.
Keskisuuri rakennuspalo muuttui nopeasti suureksi rakennuspaloksi. Pelastuslaitos pyrkii rajoittamaan palon leviämistä viereisiin rakennusosiin.
Kohteessa on 23 pelastuslaitoksen yksikköä ja yhteensä 60 sammuttajaa. Palava rakennus on kooltaan noin 2 500 neliömetriä.
Tällä hetkellä tiedossa ei ole henkilövahinkoja.
Aureskosken Jalostetehtaalla syttyi viimeksi suuri tulipalo tammikuussa 2025. Tehdas paloi pahasti ja yritykselle koitui taloudellista vahinkoa miljoonia euroja, Yle kertoo uutisessaan.
