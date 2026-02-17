John Deere osti RisutecinKaupan myötä metsäkonevalmistaja tarjoaa myös metsän uudistamisen ratkaisuja.
Metsäkonevalmistaja John Deere Forestry oy on ostanut metsän koneellisen istutuksen laitteisiin erikoistuneen Risutec oy:n liiketoiminnat. Kaupan myötä Deeren metsäkoneliiketoiminta laajenee kattamaan myös metsän uudistamisen ratkaisut.
“Olemme innoissamme synergiasta, jonka saavutamme yhdessä Risutecin tiimin kanssa”, toteaa John Deeren maailmanlaajuisen metsäkoneliiketoiminnan johtaja Mary Pat Tubb tiedotteessa.
Myynti ja huolto tulevat tapahtumaan John Deeren ja Waratahin maailmanlaajuisen jakeluverkoston kautta.
Risutecin liikevaihto oli vuonna 2024 vajaat 900 000 euroa ja liikevoitto 159 000 euroa.
Metsäpalvelu
