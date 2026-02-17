Ilmastonmuutos tuo haasteita maa- ja metsätalouden huoltovarmuuteen Raportin mukaan ilmastonmuutos lisää runsaita sateita ja pitkittyviä kuivia jaksoja, jotka heikentävät maataloudessa kasvien kasvua ja satoa sekä vaikeuttavat sadonkorjuuta ja pellolla liikkumista.

Ilmastonmuutos lisää runsaita sateita ja pitkittyviä kuivia jaksoja, jotka tuovat ongelmia maanviljelykselle. Kuva vuodelta 2020. LEHTIKUVA / Jussi Nukari.

Metsä | Ilmastonmuutos STT

Ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöt tuovat haasteita maa- ja metsätalouden huoltovarmuuteen lähitulevaisuudessa, kertoo Huoltovarmuuskeskus.

Luonnonvarakeskus laati Huoltovarmuuskeskukselle raportin ilmastonmuutoksen riskeistä maa- ja metsätaloudelle noin vuoteen 2045 asti.

Raportin mukaan ilmastonmuutos lisää runsaita sateita ja pitkittyviä kuivia jaksoja, jotka heikentävät maataloudessa kasvien kasvua ja satoa sekä vaikeuttavat sadonkorjuuta ja pellolla liikkumista. Huoltovarmuuden turvaamiseksi olisi tärkeää keskittyä peltojen vedenhallintaan sekä viljelymenetelmien joustavuuteen ja tuotannon monipuolistamiseen.

Metsätaloudessa ilmastonmuutos aiheuttaa myrskytuhoja, heikentää puunkorjuun edellytyksiä sekä vaikeuttaa kuljetuksia ja varastointia. Myös uusien tuholaisten ja taudinaiheuttajien uhka lisääntyy. Huoltovarmuusriski on myös talvisen puunkorjuun vaikeutuminen lumettomuuden ja roudattomuuden vuoksi.