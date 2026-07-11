Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Viikonloppuna hellettä ja ukkosia – 30 astetta voi ylittyä kaakossa
Tilaajalle | ”Käytin kaikki elämäni säästöt kehittämiseen” ‒ suomalaiskone kiellettiin, vaikka vastaavanlaisia ruotsalaiskoneita saa yhä myydä
Ilpo Värrin pihassa kasvaa visakoivuja, jotka jäivät aikanaan hoitamatta.

Ilpo Värrin pihaan istutettiin aikanaan arvokkaat visakoivut, mutta hoito unohtui – näin puille nyt käy

Ilpo Värrin kotipihaan istutettiin aikanaan visakoivuja, mutta hoitamattomina arvokas visa jäi muodostumatta.
Tilaajalle
Metsä|Metsänhoito
11.7.202605:00
Tiina Lietzén
Artikkelin aiheet