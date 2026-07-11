Ilpo Värrin pihaan istutettiin aikanaan arvokkaat visakoivut, mutta hoito unohtui – näin puille nyt käy

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Ilpo Värrin kotipihaan istutettiin aikanaan visakoivuja, mutta hoitamattomina arvokas visa jäi muodostumatta.
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Metsä
|
Metsänhoito
11.7.2026
05:00
Tiina Lietzén
Artikkelin aiheet
visakoivu
metsänhoito
puunjalostus
koivu
Pöytyä
Aarre
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