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Juuri nyt | Tällaisia myyttejä ja uskomuksia suomalaisiin järviin liittyy: Näkkejä ja muita pelottavia olentoja
Tilaajalle | Harrastaja paljastaa museohelmet, joita moni ei tiedä – ”Osa lähtee kotimatkalle kyyneleet silmissä”