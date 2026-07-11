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Kauhavalainen Joonas Peltotupa rakensi pihalle kaatuneista puista itselleen hauskannäköisen kulkupelin.
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Metsä
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Koneet ja kulkuneuvot
11.7.2026
19:00
Aapo Nieminen
Artikkelin aiheet
myrskypuu
ajokki
rakentaminen
moottorisahaveisto
Kiviset ja Soraset
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