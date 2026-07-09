Saimaan rannalla toimiva saha on elänyt Suomen murroksissa jo 120 vuotta − suurimmillaan se on työllistänyt lähes 700 henkeäHonkalahden sahalla on valmistettu niin korsuja rintamalle kuin sotakorvaustaloja Neuvostoliittoon.
Saimaan rannalla sijaitseva Stora Enson Honkalahden saha juhlii 120-vuotista taivaltaan. Yli 100 henkilöä työllistävän sahan nykyinen kapasiteetti on 330 000 kuutiometriä sahatavaraa ja 70 000 kuutiometriä puujalosteita.
Suomen keisarillinen senaatti hyväksyi Honkalahden Puutavara Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen vuoden 1906 lokakuussa. Sahan toiminta käynnistyi jo saman vuoden joulukuussa.
Sahaus kasvoi 70 000 kuutiometriin vuodessa sen jälkeen, kun Hackman & Co osti sahan vuonna 1910. Sahatavaraa vietiin jo tuolloin laajalti Eurooppaan.
Työntekijöistä huolehtiminen oli osa sahan toimintaa. Heille rakennettiin asuntoja ja myös työoloja kehitettiin.
Sahan koneisto uudistettiin 1930-luvulla ja toimintaan lisättiin höyläämö sekä laatikkotehdas.
Sotavuosina Honkalahdessa valmistettiin sahatavaran lisäksi korsuja, parakkeja ja sodan jälkeen puutaloja sotakorvauksina Neuvostoliittoon. Sahan oma voimalaitos ja pistoraide vahvistivat alueen teollista merkitystä.
1950- ja 1960-luvuilla saha jatkoi kasvuaan investoinneilla. Keinokuivaus otettiin käyttöön, tuotantoa automatisoitiin ja kapasiteetti nousi 150 000 kuutiometriin vuodessa.
Parhaimmillaan saha työllisti lähes 700 ihmistä. Se toi merkittävän osan koko alueen toimeentulosta.
”Saha on monelle enemmän kuin työpaikka.”
Vuonna 1974 sahasta tuli Suomen ensimmäinen teollisuuslaitos, joka siirtyi maakaasun käyttöön. Samalla tuotannossa nousivat jatkojalostetut tuotteet, kuten paneelit ja tee-se-itse -tuotteet.
Nykyisin Honkalahden saha kuuluu Stora Enson Imatran liiketoimintayksikköön. Saha valmistaa sahatavaran lisäksi liimattuja ja sormijatkettuja puukomponentteja esimerkiksi ikkuna-, ovi- ja rakennusteollisuuden tarpeisiin.
Tehtaanjohtaja Ilkka Nuutisen mukaan saha on monelle enemmän kuin työpaikka.
”Täällä on tehty töitä sukupolvien ajan, rakennettu yhteisöä ja eletty yhdessä sahan arkea”, toteaa Nuutinen.
Sahan juhlavuosi huipentuu heinäkuussa “Saha Saimaan rannalla” -kesäteatteriesityksiin.Artikkelin aiheet
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