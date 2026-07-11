Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: puukauppa käy vilkkaasti, raakkutuhosta nostettiin syytteet, uusi palvelu puukaupan kilpailuttamiseen MT julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.

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Jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry vieraili metsänomistaja Hannu Airolan (oik) metsäpalstalla. Vasemmalla metsätaloustieteen dosentti Yrjö Norokorpi. Kuva: Jaana Kankaanpää

Metsä | Metsänhoito Henna Lääveri

Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

1. Puun hinta viikolla 27: Kauppa kävi kesästä huolimatta vilkkaasti

Puukauppa on käynyt viime viikot reippaasti viime vuotta paremmin. Hinnat pysyttelivät edellisviikkojen tasolla. Vahvistuneet kuitupuun hinnat ovat edelleen kaukana viime vuoden tasosta.

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2. Metsänomistaja ja koneenkuljettaja syytettyinä Hukkajoen raakkutuhoista

Hukkajoen raakkutuhosta nostettiin syytteet. Oulun poliisin tutkinnassa oli kymmenen epäiltyä, joista viiden osalta syyttäjä päätti olla nostamatta syytettä.

Emeritusprofessori Matti Tolvanen arvioi, että tapaus voi muodostua merkittäväksi ennakkoratkaisuksi luonnonsuojelurikoksissa.

Ensimmäinen juttu on vapaasti luettavissa.

3. Hannu haluaa taimikostaan jatkuvan kasvatuksen metsän – tällainen on tulos

Metsänomistaja Hannu Airola on kehittänyt metsästään jatkuvan kasvatuksen taimikon, jossa on 11 eri puulajia kuten tammea, halavaa ja tervaleppää. Taimikonhoidolla voi ohjata merkittävästi metsän myöhempää kehitystä, vaikka hoidon tarpeesta jatkuvassa kasvatuksessa kiistellään.

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4. Karhun poikkeusluvat päätetty

Suomen riistakeskus on tehnyt päätöksen karhun poikkeusluvista. Syksyllä 2025 kannanhoidollista karhunmetsästystä ei voitu toteuttaa poronhoitoalueen eteläpuolella, koska poikkeuslupien täytäntöönpano oli oikeuskäsittelyjen ajaksi kielletty.

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5. Puukaupan palvelut uusiksi – uusi Pino-portaali mullistaa sähköisen puukaupan

Metsänhoitoyhdistysten Palvelu Mhyp toimitusjohtaja Harri Huupposen mukaan uusi Pino-palvelu tuo yhdistyksen puukauppakohteet kaikkien puunostajien ulottuville ilman rajauksia tai kustannuksia.

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