Ponsse alkaa kunnostamaan vanhoja metsäkoneita EU-tukirahoilla ‒ uusi yksikkö Iisalmeen Ponsse käynnistää noin viiden miljoonan euron EU-rahoitteisen hankkeen, jonka tavoitteena on pidentää metsäkoneiden käyttöikää.

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Iisalmessa aletaan kunnostamaan vanhoja metsäkoneita. Kuva: Ponsse oyj

Metsä | Metsäkoneet Jussi Vehkala

Ponsse käynnistää EU:n LIFE-ohjelmaan kuuluvan hankkeen, jonka tavoitteena on pidentää käytettyjen metsäkoneiden käyttöikää ja lisätä koneen osien uudelleenkäyttöä, kerrotaan yhtiön tiedotteessa.

Osana hanketta Ponsse perustaa Iisalmeen yksikön, jossa käytettyjä koneita voidaan kunnostaa tai purkaa ja kierrättää teollisessa mittakaavassa.

”Tavoitteena on jopa kaksinkertaistaa keskeisten komponenttien käyttöikä ja saavuttaa merkittäviä ympäristöhyötyjä kestävän kehityksen tavoitteidemme mukaisesti”, kertoo Ponssen vastuullisuusjohtaja Katja Paananen.

Yksikkö perustetaan Iisalmen huoltopalvelukeskuksen ja Ponssen logistiikkakeskuksen läheisyyteen vuoden 2026 aikana.

Hankkeessa tehdään myös verkkopalvelu, josta kunnostettuja varaosia voi ostaa. Samalla Ponssen työntekijöille, jälleenmyyjille ja yhteistyökumppaneille opetetaan, miten osia kunnostetaan ja käytetään uudelleen.

Hankkeen nimi on Extendedlife. Sen kokonaisbudjetti on noin viisi miljoonaa euroa, josta EU:n rahoitus on 60 prosenttia.