Stubb allekirjoitti valkoposkihanhea ja merimetsoa koskevan lakimuutoksenTasavallan presidentti Alexander Stubb vahvisti metsästyslain muutoksen.
Valkoposkihanhi ja merimetso lisättiin metsästyslaissa mainittuihin riistalajeihin, tiedottaa Suomen riistakeskus.
Samalla lajit rauhoitettiin ympäri vuoden. Myös kummankin lajin suojametsästys on mahdollista tietyin ehdoin.
Lakimuutokset astuvat voimaan 1.9.2026.
Riistakeskus kertoo tiedottavansa asiasta tarkemmin elokuun loppupuolella.Artikkelin aiheet
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