Saako kuntien mailta kerätä pajunoksia virpomista varten? Näin eri puolilla Suomea linjataanMT selvitti kuntien linjauksia pajunoksien keräämisestä.
Suuressa osassa maata pääsiäisnoidat lähtevät virpomaan palmusunnuntaina eli tulevana sunnuntaina. Koristeltujen pajuvitsojen kera toivotetaan naapurustoon onnea tulevalle vuodelle ja palkaksi toivotaan esimerkiksi suklaamunia.
Elävän puun oksien katkominen ei kuulu jokaisenoikeuksiin. Siihen tulisi pyytää maanomistajan lupa.
Minkälaisia käytäntöjä kunnilla on, heltiääkö lupa pajunoksien keräämiseen virpomistarkoituksiin? Ei liene tarkoituksenmukaista, että jokainen taajama-alueella virpomaan aikova lapsi kysyy erikseen kunnalta lupaa.
Lappeenrannan kaupungin metsätalouspäällikkö Janne-Perttu Rantonen pohtii pitkään, miten sanansa asettelisi. Hänen edeltäjänsä kommentit tulkittiin pajunoksien keräämisen kieltämiseksi.
”Pääsiäisen aikaan lupa heltiää”, Rantonen sanoo ja jatkaa: ”Emme halua sitä kieltää, mutta emme myöskään anna lupaa poistaa mitä tahansa oksia.”
Rantonen vannottaa vitsojen kerääjiä varmistumaan, että oksia ei kerätä yksityismailta ja että kerättävät oksat ovat varmasti pajua eikä jotain muuta puulajia.
”Pääsiäisen vietto on iloinen asia, ja lähtökohtaisesti emme pajujen katkomiseen puutu”, hän summaa.
”Pääsiäisen vietto on iloinen asia, ja lähtökohtaisesti emme pajujen katkomiseen puutu.”
Oulun kaupungin metsäasiantuntija Antti Käpylä sanoo, että kaupungin mailta pajunoksia voi kerätä pienissä määrin esimerkiksi sähkölinjojen alta.
”Pitää kuitenkin tietää, kenen mailla silloin ollaan”, hän muistuttaa.
Muun muassa Etelä-Pohjanmaalla trullit käyvät virpomassa perinteisesti vasta lankalauantaina.
Kurikan kaupungin tekninen johtaja Riikka Koskela ei ole pajunoksien keräämistä kieltämässä, sillä sen valvonta olisi mahdotonta.
Eli pääsiäisperinteitä saa vapaasti harjoittaa?
”Joo ja kyllähän täällä niitä harjoitetaan”, hän vastaa.
”Onko joku kaupunki kieltänyt pajunoksien keräämisen”, hän ihmettelee.
MT kertoi vuonna 2023, että esimerkiksi Helsinki on kieltänyt pajunkissojen keräämisen mailtaan.
