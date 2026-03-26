Lukijalta: Myös hylkeiden suojelijoiden pitäisi kantaa vastuunsa

Hylje. Kuvituskuva. Kuva: Maija Partanen

Mielipide | Kalastus

Perämeren tilanne on kalan ja kalastajan kannalta jo katastrofaalinen. Median kuutti kuoli -otsikot herättävät jopa vihaa kalastusta kohtaan. Jokaisen valitettavan tapauksen yhteydessä tulisi kuitenkin tarkastella kokonaisuutta eli kannan kasvua ja sen vaikutuksia lähikalan käyttöön.

Saimaalla norppakanta kasvaa, vaikka kuutteja kuoleekin.

Kuinka paljon Saimaalla voi olla norppia? 500 norppaa syö puoli miljoonaa kiloa kalaa vuodessa. Lähikalan menetys ei ole näin suuri mutta on merkittävä. Tuhansista norpista puhuminen sisävedessä on utopiaa, jos huomioidaan kannan kasvun vaikutukset.

Lopulta norppa on uhka myös kaloille. Tämä tiedetään Perämerellä, jossa kalastajavahinkojen lisäksi hylkeet tulevat myös jokiin syömään kutevia vaelluskaloja. Tätä ei ole ennen koettu, mutta esimerkiksi WWF:n hyljesuojelu ei näe tätä ongelmaksi.

Uhka on kuitenkin todellinen.

Suojelussa tulisi tarkastella kuinka paljon on varaa menettää lähiruokaa. Lähikala on terveellistä, vähäpäästöisintä ravintoa. Rajoitukset vähentävät ranta-asukkaille tärkeää oman kalan käyttöä. Ammattikalastus ja lähikalan kauppa kärsivät mittavat vahingot. Myös huoltovarmuus on huomioitava, mahdollisuus kalavarojen hyödyntämiseen nyt ja tulevaisuudessa.

Kun kala käytetään ruuaksi, vesistä poistetaan ravinteita.

Kun kalastusta rajoitetaan, kalan saanti vähenee. Lähikala täytyy korvata pitkän hiilijalanjäljen tuotteilla.

Vaikutusta on lopulta myös veden laatuun. Kun kala käytetään ruuaksi, vesistä poistetaan ravinteita. Hylkeen syömä kala jää sisäiseen kiertoon.

Suojelunkin tulisi kantaa vastuuta. Yli 20 000 norppaa Perämerellä ei ole lannistanut WWF:n suojeluintoilua. Hyljekarkotin mahdollistaa kalastajan työn. WWF ei tätä huomioi vaan vastustaa karkottimen käyttöä. Järjestön mukaan karkotin on ”melusaastetta” hylkeille.

WWF haluaa vieläkin esteitä kalaelinkeinolle, vaikka hyljekannat merellä voivat erittäin hyvin ja tuhot ovat ennätyssuuria.

Kuutti kuoli -otsikoinnissa tulisi tarkastella norppakannan kasvua ja sen vaikutuksia kalakantoihin, kalastukseen, lähikalan saantiin, kalaelinkeinoon ja sen työllisyyteen ja ranta-asukkaiden elämään.

Risto Tolonen

Ii