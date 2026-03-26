SK: Ampumaradalta epäillään harhautuneen luoteja radan viereen rakennetun aurinkovoimalan paneeleihin Rauman Kuivassuon ampumarata on nyt osittain suljettu varotoimenpiteenä.

Aurinkovoimalan kärsimien vahinkojen suuruus ei ole vielä tiedossa. Kuvituskuva.

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Rauman Seudun Urheiluampujat ilmoitti tiistaina, että Kuivassuon monitoimi- ja haulikkoradat on toistaiseksi suljettu varotoimenpiteenä. Nyt suljetuilla kahdella radalla ampumasuunnat ovat juuri aurinkovoimalan suuntaan.

Edellisen kerran sama tilanne oli elokuussa 2023. Myös tuolloin ampumaradat suljettiin, koska luotien epäiltiin karanneen Lakarin aurinkovoimalatyömaalle ja aiheuttaneen vaaratilanteita.

Tuolloin luoteja ei koskaan löytynyt, mutta varotoimina muun muassa ampumaradan valleja korotettiin ja radalta poistettiin pintoja, joista luoti saattaisi ottaa kimmokkeen.

Nyt tilanne on kuitenkin toistunut.

”Ampumaradan vieressä olevalla aurinkopaneelikentällä on aurinkopaneeleissa jonkun verran vaurioita”, Rauman kaupungin liikuntapaikkapäällikkö Tommi Cederberg vahvistaa Satakunnan Kansalle.

Tällä hetkellä selvitellään, mistä kyseiset vauriot ovat aiheutuneet.

”Erinäisiä luoteja ja hauleja on löytynyt, ja kyllä ne ampumaradalta ovat tulleet. Mistä radalta ja missä toiminnassa, sitä tässä selvitellään”, Cederberg kertoo.

Ampumarata on aikanaan rakennettu syrjäseudulle, mutta teollisuusalueen laajentaminen on muuttanut radan ympäristöä. Lakariin on parhaillaan suunnitteilla myös datakeskus, joka on jättämässä alleen myös Kuivassuon ampumaradan.

