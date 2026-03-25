Rikkinäisten kalastusverkkojen keräys jatkuu taas huhti–lokakuussa Lounais-Suomessa Viime vuonna kotitalouksien passiivisesti pyytäviä kalastusvälineitä kerättiin Lounais-Suomessa yli 3 000 kiloa.

Tänä vuonna tavoitteena on saada verkkojen muovimateriaali kierrätykseen. Kokeiluvuonna verkot hyödynnettiin energiana. Kuva: Lshj

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Kotitalouksien rikkinäisiä ja muovia sisältäviä kalaverkkoja ja muita passiivisesti pyytäviä kalastusvälineitä vastaanotetaan maksutta myös tänä vuonna Suomen Pakkauskierrätys Rinki oy:n ja Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) toimesta. Viime vuoden kokeilu osoitti keräystarpeen, sillä verkkoja tuotiin keräyspisteisiin yhteensä yli 3 000 kiloa.

”Keräystä on päätetty jatkaa, sillä LSJH:n ja Ringin vuoden 2025 yhteinen kokeilu osoitti, että kotitalouksissa on tarpeettomia tai rikkinäisiä verkkoja, joista halutaan eroon. Asukkaat toivat keräykseen yli 3 000 kiloa passiivisesti pyytäviä kalastusvälineitä”, kertoo LSJH:n palveluasiantuntija Janne Penttinen tiedotteessa.

Käytännössä lähes kaikki vuoden 2025 aikana palautetut välineet olivat verkkoja.

Kalastusvälineitä otetaan vastaan lajitteluasemilla sekä kiertävissä keräyksissä – Siirassa ja Saariston romunkeräyksessä – huhtikuusta lokakuuhun. Raisiossa sijaitsevalle Isosuon lajitteluasemalle verkkoja voi tuoda maksutta ympäri vuoden.

Keräys ei koske vapakalastusvälineitä, onkivapoja tai ammattikalastukseen liittyviä välineitä. Näille on oma vastaanottonsa, jonka Rinki järjestää yhdessä esimerkiksi Ruodon ja Motonetin myymälöiden kanssa.

Keräystä ohjaa EU:n kertakäyttömuovidirektiivi, joka velvoittaa keräämään ja kierrättämään muoviset kalastusvälineet.

Suomessa kalastusvälineiden hyväksyttynä tuottajayhteisönä toimii SUP‑Tuottajayhteisö oy, joka hoitaa jäsentensä puolesta lakisääteiset tuottajavastuuvelvoitteet.