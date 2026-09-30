Metsän tyttö tahdon olla -podcast palaa uusin jaksoin. Sarjassa tutustutaan kymmeneen eri ikäiseen naiseen eri puolilta Suomea, jotka saavat elantonsa metsästä.

Osalle jaksoissa kuultavista metsän naisista metsäala on ollut kutsumus jo nuoresta asti, osa taas on löytänyt metsän pariin myöhemmin alanvaihtajana.

Kuulijat pääsevätkin kuulemaan naisten vaiheista ja vaikeistakin päätöksistä, joita on osunut matkan varrelle polulla metsäalalle.

Poluistaan metsään podcastissa kertovat muun muassa harvesteri-, puuauto- ja ajokonekuskit, metsäsuunnittelun ammattilaiset sekä metsäänsä omien arvojensa mukaan hoitavat metsänomistajat.

Maastoon jalkautuvan työn lisäksi kaudella kuulaan myös puuaineksen tutkimuksesta ja siihen liittyvistä innovaatiosta. Miten puu liittyy Jenni Haukion vuoden 2018 Linnan juhlien juhla-asuun?

Jaksot julkaistaan MT:n verkkosivuilla sunnuntaisin ja torstaisin. Ensimmäinen jakso ilmestyy torstai-iltana 1. lokakuuta.

Nuotion äärellä, koneen hytissä ja keskellä kauneinta metsäluontoa kuullaan muun muassa siitä, vaaditaanko naisasiantuntijalta enemmän kuin mieskollegoilta.

Haastateltavina podcastin toisen kauden jaksoissa ovat ajokoneenkuljettaja Katariina Kauhanen, tukkirekankuljettaja Minne Nyman, puunostaja Kati Kohtakangas, sotealalta metsätyöhön siirtynyt metsänomistaja Karoliina Mykkänen, kaupan ja lastenhoidon pätkätyöt metsäalaan vaihtanut metsuri Minna Westerbacka, hakkuukoneenkuljettajaksi opiskeleva Tia Makkonen, metsäalan opettaja Tarja Jalkala, metsänhoitoyhdistyksen metsäasiantuntija Hanna Rautanen, metsänomistaja Ilona Hankonen ja materiaalitutkija Pirjo Kääriäinen.

Podcastin haastattelut on toteutettu kentällä työ- ja elinympäristöissä ympäri Suomen.

Nuotion äärellä, koneen hytissä ja keskellä kauneinta metsäluontoa kuullaan muun muassa siitä, vaaditaanko naisasiantuntijalta enemmän kuin mieskollegoilta. Törmäävätkö naiset työssään stereotyyppisiin oletuksiin tai harhaluuloihin?

Työ haaveammatissa paitsi innostaa myös haastaa. Jaksoissa kuulaankin niin uran huippuhetkistä kuin kommelluksistakin. Onko oma alavalinta kaduttanut edes silloin, kun kone tekee tenän talvipakkasessa tai kun tukkirekan kääntöpaikalla on marjastajan auto?

Sarjassa pureudutaan myös metsätyön vastuullisuuskysymyksiin.

Miten vastuullisuus näkyy metsää omistavien naisten tavassa hoitaa omaa metsää? Miten metsätaloudelliset tavoitteet ja suojelu on mahdollista huomioida rinnakkain omassa metsässä?

Suositukset ja metsälaki sanelevat reunaehdot, mutta tilaa jää myös rikkoa perinteitä ja tuulettaa vanhoja käsityksiä.

Podcastit on tuottanut MT:lle toimittaja Pirjo Huttunen. Metsämiesten Säätiö on rahoittanut podcastien tuotantoa.

Uutta kautta odotellessa voit tutustua ensimmäisen kauden jaksoihin: