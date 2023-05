Metsätöissä on viisautta säästää omia voimiaan oleelliseen – liian huolellinen kasaaminen ei ole välttämättä järkevää Entisaikojen metsämaisemassa kolmemetriset kuitupuupinot olivat yleinen näky metsurihakkuilla. Vapaamittaisen kuitu- ja energiapuun yleistyttyä hakkaajan kannattaa kuitenkin panostaa yksinkertaisempaan kasaukseen.

Jaa artikkeli

Kaottisen näköinen tilanne voikin olla aivan riittävä maataloustraktoripohjaiselle kalustolle. Kahden ja kolmen rangan kasat ovat riittävän suuria, ja niitä on helppo myös yhdistellä. Kuva: Tommi Hakala

MT Metsä | Metsänhoito 08:00 Tommi Hakala

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Puutavaran korjuussa hakkuu ja lähikuljetus elävät tiukassa yhteydessä – hakattiin puu sitten manuaalisesti metsurityönä tai koneellisesti harvesterilla. Koska kaadetut ja katkotut puut kerätään kuormaajalla maastosta kuormatilaan, on sopivasti kasattu puutavara nopeampaa ja helpompaa kerättävää. Oma lukunsa ovat syksyllä hakatut ja talvella kuljetettavat kuviot. Niiden kohdalla kohtuullisen kokoiset ja selkeästi merkityt kasat ovat tarpeellisia. Nyt käsitellään vain lyhyen aikajänteen hakkuun ja lähikuljetuksen yhdistelmää.

Puutavaran kasaamisen ensimmäinen osuus tehdään jo ennen yhdenkään puun kaatamista. Kasaamisen tarpeeseen vaikuttaa eniten käytettävä kuljetuskalusto. Sen jälkeen kannattaa rauhassa miettiä puiden kaatojärjestys siten, että pölkkyjen siirtely minimoituu. Myös puulajit vaikuttavat kaatoon: nuorissa metsissä runsaammin pölkkyjä peittäviä oksia sisältävät kuuset kannattaa hakkuun kohdalta kaataa ensimmäisenä.

Korjuuketjussa heikoin lenkki on ihmistyön osuus, joka on syytä minimoida. Esimerkiksi puita tulisi laittaa kasaan riittävästi, mutta ei liikaa. Kasaustyö vaatii ponnisteluja, kuluttaa energiaa ja on riskialtista selälle. Riittävän kasaamisen opettelu säästää voimia varsinaiseen hakkuutyöhön.

Nostoliikkeet ovat helppo tapa "rikkoa itsensä" metsätöissä. Siksipä nostaminen on syytä minimoida. Jos nostaminen on tarpeen, se on järkevintä tehdä osittaisena nostona pölkyn kevyemmästä latvapäästä – pölkyn painavampi tyvipää kyllä seuraa kasalle asti mukana. Lisäksi jo katkonnassa kannattaa huomioida kasauksen keventäminen. Tyviosa on hyvä katkaista maksimipituiseksi ja siirrettävä latvaosa katkaistaan lyhyemmäksi sekä kevyemmäksi.

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Lue Koneviestin nettisivuilta, millä runkojen kantamisen voi korvata!

Sinua saattaa kiinnostaa myös seuraavat artikkelit:

Puutavarakuormain on järkevä hankinta omatoimiselle metsänomistajalle – näin hyödynnät kuormainta monipuolisesti metsätyössä

Kauempana ajourasta olevien pölkkyjen poimimiseen ei tarvita aina vinssiä – pitopuumenetelmä mahdollistaa kauempana olevien puiden kuormauksen

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

MAINOS (teksti jatkuu alla) MAINOS PÄÄTTYY

Nivelaisallisen metsäperävaunun käytös voi yllättää tottuneenkin käyttäjän – nivelaisan vaikutus vaunun painopisteeseen on merkittävä sekä tyhjänä että kuormattuna