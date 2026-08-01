Metsänomistajan viikon viisi tärkeää uutista: Puukauppa hiljeni vuoden pienimpään lukemaan, mustikkatauti leviää, näin sikaruttoon on varauduttu MT julkaisee lauantaisin koostejutun viikon tärkeistä metsäuutisista.

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Puukaupan tahti hiljeni viikolla 30 vuoden pienimpään lukemaan. Kuvituskuva. Kuva: Risto Jussila

Metsä | Metsänhoito Henna Lääveri

Jos et ole ehtinyt seurata uutisia tällä viikolla kovin aktiivisesti, niin ei hätää! MT julkaisee lauantaisin poiminnat viikon ajankohtaisista ja tärkeistä metsäuutisista.

1. Puukaupan tahti hiljeni vuoden pienimpään lukemaan, miksi Euroopassa noussut havusellun hinta ei näy kuitupuun hinnassa Suomessa?

Puukaupan tahti hiljeni viikolla 30 vuoden pienimpään lukemaan. Vaikka havusellun hinnat ovat Euroopassa nousseet merkittävästi, kuitupuun hinnat Suomessa ovat pysyneet alle viime vuoden huippujen.

Jutut ovat tilaajille.

2. Mustikkasatoa verottava laikkupikaritauti saattaa levitä myös puolukoihin ja pensasmustikoihin

Valdensia heterodoxan -kotelosienen aiheuttamaa mustikanlaikkupikaritautia on havaittu kuluneena kesänä suomalaisissa mustikkametsissä aina Oulun korkeudelle saakka.

Lue jutusta, miten tunnistat taudin.

Juttu on tilaajille.

3. ASF-sikarutto saapui Suomeen – näin tilanteessa edetään

Suomessa todettiin tällä viikolla ensimmäinen ASF-sikaruttotartunta. Tautia löydettiin kuolleista luonnonvaraisista villisianporsaista. Tautihavainto vaikuttaa myös metsästykseen tartunta-alueella.

Tautitilanteeseen on onneksi varauduttu. MT seurasi kesällä 2025 Lappeenrannassa viranomaisten ja metsästäjien ASF-valmiusharjoitusta.

Kaksi ensimmäistä juttua ovat vapaasti luettavissa.

4. Länsi-Suomen yksityismetsät kärsineet pahiten myrskytuhoista – Katso oman maakuntasi tilanne

2020-luvulla läntinen Suomi on kärsinyt pahiten myrskytuhoista suhteutettuna metsäpinta-alaan.

Katso oman maakuntasi tilanne jutusta.

Juttu on vapaasti luettavissa.

5. Vadelma Alaluusuan rohkea esimerkki innostaa metsäalalle ja herättää kiinnostusta: ”Jotkut ovat ottaneet kuviakin”

Vaikka 19-vuotiasta Vadelma Alaluusuaa alkuun jännittikin ainoana naisena kurssillaan, on hän tyytyväinen valitsemaansa alaan. Metsäkoneenkuljettajana työskentelevä nuori nainen nauttii työn itsenäisyydestä ja näkyvistä tuloksista.

Alaluusuan rohkea esimerkki herättää kiinnostusta, ja metsäomistajat ovat ottaneet hänestä kuviakin.

Juttu on tilaajille.

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