Siirry pääsisältöön
Siirry hakuun
Sulje mainos
Sulje mainos
Tilaa
Hae
Valikko
Etusivu
Uusimmat
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koti
Maatalous
Uutiset
Lehdet
Osastot
Etusivu
Videot
Metsä
MT Hevoset
Koneet ja autot
Koti
Lukemisto
Maatalous
Mielipide
Pääkirjoitus
Ruoka
Uutiset
Lukijoiden kuvat
Lehdet
Maaseudun Tulevaisuus
MT Metsä
Kantri
Suomalainen Maaseutu
Aarre
Palvelut
Metsäpalvelu
MT Sää
MT Hevoset -ohjelmat
MT Hevosmarkkinat
MT Työpaikat
Ystävää etsimässä
Pelit
Kaupallinen yhteistyö
Natiivit
Ota yhteyttä
Tilaa MT
Asiakaspalvelu
Jätä ilmoitus
Tilaa uutiskirje
Lähetä uutisvinkki
Lähetä mielipide
Lähetä palautetta
Lähetä oikaisupyyntö
Toimituksen yhteystiedot
Mediamyynnin yhteystiedot
Siirry sivupalkkiin
Siirry alaosaan
Juuri nyt
|
Vaatekaapista löytyi valtava herhiläispesä – Heikki aikoo tehdä siitä lampunvarjostimen
Tilaajalle
|
Siskokset viljelevät yhtä Suomen suurimmista perunatiloista: ”Vahvuudet ja osaamisalueet jakautuvat luonnollisesti”
Jopa joka kymmenes aukoista jää uudistamatta – metsälakiin tiukennuksia
Metsälaki velvoittaa metsänomistajat uudistamaan avohakatut metsät, mutta jopa joka kymmenes aukea jää ilman riittävää taimikkoa.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Metsänhoito
18.6.2026
07:00
Aida Salminen
Artikkelin aiheet
metsälaki
metsän uudistaminen
taimikko
avohakkuu
Metsäkeskus
Jaa
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
Siirry palveluun
Mainos: Suomen Sijoitusmetsät Oy
Metsätilan sukupolvenvaihdos - miten tuleva omistus kannattaa järjestää?
Osaston luetuimmat
1
Talous
|
Vakuutusyhtiö: Kaikkea ei enää korvata – metsätuhojen lisääntyminen muuttaa ehtoja
Tilaajalle
2
Maanomistus
|
Suomen ja Norjan välinen raja siirtyi
3
Metsäteollisuus
|
Metsäjätti ylpeilee maksavansa 20 000:n sairaanhoitajan palkan ja työllistävänsä Seinäjoen verran ihmisiä
4
Metsänhoito
|
Hitsauspuikkoja paloi puoli pakettia – perälevystä syntyi kätevä mätästyskone pellolle
Tilaajalle
5
Retkeily
|
Metsähallitus selittää retkikohteiden säästölistojaan: ”Tarvitaan tekoja”
Tilaajalle
6
Kalastus
|
Omakalan löytänyt jo liki 30 000 kalastajaa – eniten ilmoituksia on tullut tästä kalalajista
7
Luonto
|
Lasse perusti 1,5 miljoonalla säätiön suojelemaan metsiä ‒ ”Tein töissä pitkää päivää eikä ollut aikaa tuhlata”
Tilaajalle
Lisää aiheesta Koneviestissä
Koneviesti
|
Uusi STIHL ALLPRO -akkumallisto tarjoaa enemmän tehoa ja lyhyemmät latausajat
Koneviesti
|
Kokeilussa ollut Kranmanin itseliikkuva prosessori kevensi hakkuutyötä – käytön keskiössä ovat rutiinit ja maltillinen työskentelyvauhti
Tilaajalle
Koneviesti
|
Suomen metsäkeskus tarkasti puunkorjuun laatua – uudella menetelmällä tarkistetuista kohteista 94 prosenttia täytti vaatimukset