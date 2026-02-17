Siirry pääsisältöön
Ponsse tiristi kelpo tuloksen, vaikka liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla
Yhtiön mukaan huoltopalvelut tuottivat kansainvälisessä haastavassa markkinassa kiitettävän tuloksen.
Metsä
|
Koneet ja kulkuneuvot
17.2.2026
09:44
Jukka Hämäläinen
Artikkelin aiheet
Ponsse
tulos
metsäkoneet
huoltopalvelut
kansainvälinen liiketoiminta
