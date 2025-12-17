IL: Ministerit erimielisiä hiililaskelman merkityksestä Sari Essayah toivoisi, että Suomen ilmastopolitiikkaa ei rakennettaisi nielujen varaan. Sari Multala uskoo, että viljelyratkaisuilla nielua voisi vahvistaa.

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan Suomen ilmastopolitiikkaa ei pitäisi laskea nielujen varaan. Kuva: Johannes Tervo

Metsä | Politiikka Hermanni Härkönen

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) ja ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) kommentoivat Iltalehdelle Luken tuoreiden hiilinielulaskelmien vaikutusta eri tavoin.

Essayahin mukaan Suomen ilmastopolitiikkaa ei tulisi rakentaa nielulaskelmille, jotka ovat viime vuosina muuttuneet rajusti.

”Mielestäni se on ollut virhe. Me näemme koko ajan, että laskelmissa on isoja heittoja. Vaikka tietopohjaa pyritään tarkentamaan, niin eivät ne laskelmat mielestäni sovi tämän ilmastopolitiikan pohjaksi ja perustaksi”, Essayah sanoo Iltalehdelle.

Hän uskoo, että Suomessa ei olisi vuonna 2019 asetettu hiilineutraalisuustavoitetta vuoteen 2035, jos metsien hiilinieluista olisi ollut sama näkemys kuin nyt. Hänen mukaansa tavoitteesta pitäisikin nyt uuden tiedon valossa luopua.

Multalan mukaan hallitus ei ole peruuttamassa ilmastotavoitteesta. Ympäristöministeri tahtoisi vahvistaa nieluja.

”Maatalous on yksi niitä haastavia sektoreita, missä päästöjä vähennetään. Sehän on osa tätä maankäyttösektoria. Yleisesti ottaen voi sanoa, että nimenomaan tämä maankäyttösektori on se meidän haasteemme. Kun meidän pitäisi saada koko sektori hiilinieluksi, niin se on tällä hetkellä päästölähde”, Multala sanoo.

Multala kuitenkin sanoo, että hakkuiden rajoittaminen ei ole nykyisen hallituksen keinovalikoimassa.

