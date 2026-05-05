Maailman suurin sellunvalmistaja teki järisyttävän ennätyksen Suzano myi vuodessa ennätykselliset 12,7 miljoonaa tonnia sellua.

Suzanon sellutehdas Brasiliassa. Kuva: Andritz

Metsä | Talous Jussi Vehkala

Maailman suurin selluntuottaja Suzano teki historiansa kovimman myyntituloksen. Yhtiö kertoo tiedotteessaan myyneensä huhtikuun 2025 ja maaliskuun 2026 välisenä aikana yhteensä 12,7 miljoonaa tonnia sellua.

Samalla jaksolla paperia myytiin 1,7 miljoonaa tonnia eri segmenteissä, kuten pakkaus-, pehmopaperi- ja erikoispapereissa.

Ennätystä selittää tuotantokapasiteetin kasvu, joka johtuu Brasilian Mato Grosso do Sulin osavaltioon rakennetun uuden sellutehtaan käyttöönotosta.

Vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä Suzano myi yhteensä 3,2 miljoonaa tonnia tuotteita, joista 2,8 miljoonaa tonnia oli sellua ja 378 000 tonnia paperia.

Lähi-idän geopoliittisten jännitteiden vaikutukset globaaleihin öljynhintoihin aiheuttavat kustannuspaineita Suzanolle ja koko toimialalle, yhtiön tiedotteessa todetaan.

Suzano on brasilialainen metsäteollisuusyhtiö. Se valmistaa sellua ja erilaisia papereita, ja sen tuotteita käytetään esimerkiksi pakkauksissa ja pehmopapereissa.