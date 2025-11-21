Siirry pääsisältöön
Juuri nyt
|
Metsäkatoasetus ja muut kelvottomat EU-lait pitää korjata tai kaataa ‒ se ei ole oleellista, kuka kaataa tai korjaa
Tilaajalle
|
Robotteja taimitarhalle ja metsätuhot esiin ilmakuvista – näin metsien hoito helpottuu uudella teknologialla
Robotteja taimitarhalle ja metsätuhot esiin ilmakuvista – näin metsien hoito helpottuu uudella teknologialla
Yritystapahtuma Slush kokosi myös metsäalan uudet innovaatiot Helsinkiin.
Tilaajalle
Metsä
|
Tekniikka
21.11.2025
07:00
Anniina Jokinen
Artikkelin aiheet
kaukokartoitus
metsätuho
Metsät
Robotiikka
Tekoäly
