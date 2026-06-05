Metsähallitus vuokraa Loviisasta tontin datakeskushankkeelle Metsähallitus on vuokrannut tontin Loviisan itäisen liittymän alueelta datakeskushanketta varten.

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LUMI-datakeskus Kajaanissa. Kuvituskuva. Kuva: Mikael Kanerva

Metsä | Metsä Aida Salminen

Metsähallitus on vuokrannut 6,6 hehtaarin tontin Loviisasta Hypercon datakeskushanketta varten. Hanke on mittava niin rahallisesti kuin ajallisestikin.

Metsähallituksen tiedotteen mukaan investoinnin rahallinen arvo on useita miljoonia euroja. Hanke jakautuu usealle vuodelle ja sillä on merkittäviä vaikutuksia alueen kehittymiseen.

”Loviisan tontin vahvuuksia ovat hyvä sijainti ja olemassa oleva infrastruktuuri, mikä tekee siitä sopivan datakeskustoimintaan”, Metsähallituksen kiinteistökauppapäällikkö Tauno Kandelin sanoo.

Vuokrattu alue on asemakaavassa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta, mikä mahdollistaa datakeskusten ja energiahuoltoa palvelevien rakennusten sijoittamisen. Se sijaitsee Hypercon viime vuonna käynnistämän datakeskushankkeen vieressä.

”Tällä hetkellä datakeskuksen maatyöt ovat käynnissä ja alustavan aikataulun mukaan datakeskuksen ensimmäisten vaiheiden käyttöönotto olisi vuoden 2027 lopussa”, toteaa Hyperco oy:n toimitusjohtaja Aleksi Taipale.

Hyperco oy toimii datakeskushankkeiden kehittäjänä, eli se suunnittelee ja toteuttaa suuria datakeskuksia.