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Näin valitset sopivat vaelluskengät: Asiantuntijan täsmäohjeet
Retkeily- tai vaelluskenkiä valitessa kannattaa olla tarkkana. Katso ammattilaisen ohjeet täydellisten kenkien valitsemiseen.
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Metsä
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Luonto
18.8.2026
21:30
Janiko Kemppi
Artikkelin aiheet
vaelluskenkä
retkeily
vaellus
ulkoilu
jalkine
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