Taimikon ja nuoren metsän hoidon tuen hakuaikoihin muutos ASF-rajoitusten alueellaMuutoksen myötä tukea tulee hakea viimeistään yhdeksän kuukauden kuluessa viranomaisrajoitusten päättymisestä.Lue artikkelin tiivistelmä
- Taimikon ja nuoren metsän hoidon tuen hakuaikoja on jatkettu afrikkalaisen sikaruton rajoitusten alueella.
- Muutos tulee voimaan 7. lokakuuta ja koskee hakemuksia, jotka saapuvat Suomen metsäkeskukseen sen jälkeen.
Taimikon ja nuoren metsän hoidon tuen hakuaikoihin on tehty muutos afrikkalaisen sikaruton (ASF) rajoitusten alueella, kertoo maa- ja metsätalousministeriö tiedotteessaan.
Metsätalouden kannustejärjestelmää koskevan asetuksen muutoksella varmistetaan, että esimerkiksi afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi asetetuista viranomaisrajoituksista huolimatta metsänomistajilla on kohtuullisesti aikaa toteuttaa taimikon ja nuoren metsän hoitotyö ja hakea siihen tukea, tiedotteessa sanotaan.
Muutokset tulevat voimaan 7. lokakuuta. Muuttuneita määräaikoja sovelletaan hakemuksiin, jotka ovat saapuneet Suomen metsäkeskukseen asetuksen voimaantulon jälkeen.
Taimikon ja nuoren metsän hoidon tuen hakuaikoihin tehdyn muutoksen myötä tukea tulee hakea viimeistään yhdeksän kuukauden kuluessa viranomaisrajoitusten päättymisestä, ministeriö ohjeistaa.
Muutos koskee poikkeuksellisia tilanteita, joissa viranomainen on päätöksellään kieltänyt toiminnan tietyllä alueella siten, että taimikon ja nuoren metsän hoitotyön loppuun saattaminen määräajassa estyy.
Ministeriön mukaan tavoitteena on turvata metsänomistajien yhdenvertainen kohtelu ja mahdollisuudet saada tukea myös silloin, kun työt viivästyvät viranomaispäätöksiin perustuvista syistä.
Pääsääntö on edelleen, että taimikon ja nuoren metsän hoidon tukea on haettava viimeistään kuuden kuukauden kuluessa toimenpiteiden aloittamisesta ja kahden kuukauden kuluessa niiden valmistumisesta.Artikkelin aiheet
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