Googlen hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ovat vielä kesken, mutta maanrakennustyöt on jo aloitettu. Lupa- ja valvontavirasto puuttuu asiaan.

Lupa- ja valvontavirasto (LVV) on antanut 6. lokakuuta Tuike Finland Oy:lle kehotuksen keskeyttää välittömästi ja viimeistään 23. lokakuuta mennessä Muhokseen ja Kajaaniin suunnitellun palvelinkeskushankkeen ympäristöä merkittävästi muuttavat valmistelutoimenpiteet siihen saakka, kunnes hankkeiden nyt vielä kesken olevat ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun.

Kyseessä on digijätti Googlen paljon keskustelua aiheuttaneet datakeskusinvestoinnit, joita edustaa Tuike Finland.

LVV varaa Tuike Finlandille mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa kirjallisen selityksensä kehotuksen ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden takia, LVV:n julkaisemassa tiedotteessa sanotaan.

Selityksessä pyydetään erityisesti ottamaan kantaa myös siihen, aikooko hankkeesta vastaava noudattaa kehotusta.

"Lupa- ja valvontaviraston näkemyksen mukaan hankealueilla on tällä hetkellä käytössä olevien selvitysten perusteella jo nyt tehty laajamittaisia valmistelutoimia, kuten puuston poistamista, pintamaiden kuorintaa, työmaateiden ja varastoalueiden rakentamista, ojien ja rumpujen muutoksia sekä hulevesijärjestelyjä”, toteaa ympäristöosaston osastopäällikkö Tommi Muilu Lupa- ja valvontavirastosta.

”Arviomme mukaan kyseiset toimenpiteet muuttavat ympäristöä ja aiheuttavat vaikutuksia, joiden tunnistaminen ja arviointi kuuluu YVA-menettelyn keskeisiin tavoitteisiin."

YVA-menettelyllä varmistetaan, että hankkeen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset arvioidaan ennen hankkeen toteuttamiseen liittyviä päätöksiä ja olennaisia valmistelutoimia, tiedotteessa todetaan.

"Laajamittaiset ympäristöä muuttavat valmistelutoimet voivat heikentää YVA-menettelyn ennakollista ohjausvaikutusta sekä kaventaa mahdollisuuksia tarkastella vaihtoehtoja ja ehkäistä haitallisia ympäristövaikutuksia", Muilu jatkaa.

Keskeytyskehotus koskee muun muassa puuston poistoa, pintamaiden poistamista, kaivutöitä, louhintaa, murskausta, maamassojen siirtoa, ojituksia sekä työmaateiden ja varastoalueiden rakentamista.

Kehotus ei koske suunnittelua, mittauksia, maaperätutkimuksia tai muita vaikutuksiltaan vähäisiä ja helposti ennallistettavia toimenpiteitä.

Lupa- ja valvontavirasto pyrkii ensisijaisesti siihen, että toiminnanharjoittaja korjaa tilanteen vapaaehtoisesti.

Mikäli Tuike Finland ei noudata sekä Muhoksen että Kajaanin datakeskushankkeille annettuja kehotuksia, virasto harkitsee joko soveltuvan erityislainsäädännön tai YVA-lain mukaisen hallintopakkomenettelyn käynnistämistä, LVV:n tiedotteessa sanotaan.

Hallintopakko on viranomaisen käytettävissä oleva hallinnollinen keino, jolla voidaan velvoittaa toiminnanharjoittaja noudattamaan lakia tai viranomaisen määräyksiä. Tarvittaessa menettelyä voidaan tehostaa uhkasakolla.

Lupa- ja valvontavirasto pyrkii ensisijaisesti siihen, että toiminnanharjoittaja korjaa tilanteen vapaaehtoisesti.