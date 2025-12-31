Akkuraivaussahan ominaisuudet yllättivät – näin sahaus sujui työkäytössä En koe bensan kanssa läträämistä hankalaksi, mutta akkusahaus on houkuttelevan mukavaa, tuumii toimittaja Risto Jussila.

Jaa Kuuntele

Stihlin uudessa akkuraivaussahassa FSA 400 K:ssa teho ja raivausominaisuudet olivat riittävät Risto Jussilan työkäyttöön. Kuva: Risto Jussila

Metsä | Metsätyövälineet Risto Jussila

Kokeilussamme tarkasteltiin, täyttääkö Stihlin uusi akkuraivaussaha FSA 400 K ne vaatimukset, joita metsänomistaja asettaa työvälineelleen.

Lähtökohtia olivat ammattilaissahaajaa rauhallisempi työtahti, lyhyemmät työrupeamat ja se, ettei työn ajatella tuottavan muuta ansiota kuin että kohteet tulee raivatuiksi.

Kokonaisuutena pidin tehoa ja raivausominaisuuksia täysin riittävinä omaan työkäyttööni. Uutuus kelpaisi minulle työsahaksi, vaikka bensasahat ovat hitusen ärhäkämpiä ja niissä on vääntöä mielestäni hiukan enemmän.

Stihl FSA 400 K akkuraivaussaha Hinta ilman akkua: 899 euroa Suositusakku: AP 500 S Suositusakun hinta: 495 euroa Paino työkunnossa: 9 637 grammaa Suositusakun paino: 1 965 grammaa Nimellisjännite: 36 volttia

Kokeilussa oli neljä Stihlin AP 500 S -akkua, enkä raivannut yhtään kertaa niitä kaikkia loppuun. Kolme akkua riittäisi metsäisiin suorituksiini.

Bensasahan käynnistys nykäisemällä ei tunnu minusta epämiellyttävältä, en koe bensan kanssa läträämistä hankalaksi, enkä koe metsässä tuottamieni pakokaasujen pientä määrää ongelmaksi.

Kokeilussa oli käytettävissä neljä akkua. Kuva: Risto Jussila

Mutta siitä huolimatta akkusahojen varma käynnistyminen heti sekä myös niiden siisteys ja vaivattomuus miellyttävät. Olen sahannut akkutoimisilla moottorisahoilla vuosikausia ja tottunut niihin. Siksi ei ollut ihme, että fiilis oli hyvä, kun vinguttellin runkoja nurin akkuvoimin.

Kolme akkua riittäisi metsäisiin suorituksiini.

Suurimpana miinuksena pidän oman ”metsänomistajan” pakettini eli akkuraivurin, kolmen akun ja laturin 2 575 euron ohjehintaa. Käytössäni ei ole entuudestaan AP 500 S -akkuja. Tosin nettikaupoista saman satsin saisi noin 2 000 eurolla. Alvin ja verojen vähennys lähes puolittaa summan.

Koska minulla on lukuisia bensaraivureita, en tällä hetkellä näe tarvetta akkusetin hankintaan. Houkuttelevan mukavaa käyttö kuitenkin on.

Miten saha pärjäsi ammattilaisen kovassa käytössä? Lue kokeilu kokonaisuudessaan: