Nämä tiet kuoritaan asfaltilta tänä kesänä Vähäliikenteisiä teitä muutetaan sorateiksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

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MT seurasi asfalttitien muuttamista soratieksi viime vuonna Keski-Suomessa. Kuva: Petteri Kivimäki

Uutiset | Liikenne Hermanni Härkönen

Kesä–syyskuun aikana Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla muutetaan sorateiksi yhteensä noin 17 kilometriä nykyisin päällystettyjä teitä, kertoo Pohjois-Suomen elinvoimakeskus.

Soratieksi muutettavat tiet ovat vuorokausiliikenteeltään vähäisiä. Liikennettä niillä on Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen mukaan noin 17–37 ajoneuvon verran vuorokaudessa.

Kesän 2026 aikana muutettavia tieosuuksia Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella on yhteensä kolme.

Sorateiksi muutettavat tiet kesällä 2026 Mt 9111 Saunajärventie, Kuhmo, 4 km (KVL 37) Mt 18366 Karsikkaantie, Nivala, 2 km (KVL 17) Mt 18900 Sarvivaarantie, Kuusamo, 11 km (KVL 30)

Viime vuosina teitä Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen alueella on muutettu sorateiksi noin 10–30 kilometrin vuosivauhdilla.

Soralle kuoritaan kaikista huonoimpaan kuntoon päässeitä päällysteteitä, joiden paikkaaminen ei ole enää järkevää.

Soratien pintaa on mahdollista tasata säännöllisesti, mikä mahdollistaa tienpinnan parantamisen, jollaista asfalttitielle ei voida ilman uutta pinnoitusta tehdä.

Teiden pinnoittaminen on kallista, mutta hyväkuntoisen asfalttitien kunnossa pitäminen on huomattavasti soratien ylläpitoa edullisempaa.