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Uutiset
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Erä
9.6.2026
17:09
Joonatan Reunanen
Artikkelin aiheet
karhun metsästys
kiintiömetsästys
poikkeuslupa
Maa- ja metsätalousministeriö
Sari Essayah
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