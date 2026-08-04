Hyvinvointia, osaamista ja kestävää kasvua – 16 osaajaa sai Pro Metsä -palkinnonTänä vuonna maakunnalliset metsäneuvostot korostivat palkitsemisperusteluissa metsäalan tulevaisuuden rakentamista ja käytännön tekoja metsien kestävän käytön edistämiseksi.
Metsäneuvostot ovat myöntäneet vuoden 2026 Pro metsä -palkinnot. Neuvostot palkitsivat metsänomistajia, metsäammattilaisia, yrityksiä ja yhteisöjä, jotka ovat tehneet aktiivista ja tuloksekasta työtä metsäalan eteen.
Palkintoja myönnettiin tänä vuonna yhteensä 16 eri puolille Suomea. Palkitut valittiin ehdotusten perusteella.
Suomen metsäkeskuksen aluekehityspäällikkö Pekka Äänismaan mukaan palkinnonsaajat osoittavat, kuinka monin tavoin metsiin liittyvää hyvinvointia, osaamista ja kestävää kasvua voidaan edistää.
”Useat palkitut ovat tehneet vaikuttavaa työtä lasten, nuorten, opiskelijoiden, uusien ammattilaisten ja metsänomistajien innostamiseksi sekä osaamisen vahvistamiseksi”, Äänismaa kuvailee tiedotteessa.
”He kaikki rakentavat omalla työllään metsäalan tulevaisuutta ja vahvistavat alueellisten metsäohjelmien tavoitteiden toteutumista.”
”Useat palkitut ovat tehneet vaikuttavaa työtä lasten, nuorten, opiskelijoiden, uusien ammattilaisten ja metsänomistajien innostamiseksi sekä osaamisen vahvistamiseksi.”
Pro metsä -tunnustuspalkintojen tavoitteena on kannustaa alueellisten metsäohjelmien toteuttamiseen ja nostaa esiin toimijoita, jotka edistävät metsien kestävää ja monipuolista käyttöä.
Yhteensä Suomessa on 14 alueellista metsäohjelmaa, jotka pyrkivät sovittamaan yhteen metsiin liittyviä taloudellisia, ekologisia ja sosiaalisia tavoitteita kullakin alueella.
Ohjelmat tukevat metsäalan uudistumista, turvaavat metsäluonnon monimuotoisuutta sekä vahvistavat alueiden elinvoimaa, työllisyyttä ja hyvinvointia.
Vuoden 2026 Pro metsä -palkitut
– Etelä- ja Keski-Pohjanmaa: Toholammin 4H-yhdistys ja Veijo Kangasmäki
– Etelä-Savo: Etelä-Savon Koneyrittäjät ry
– Häme: Versowood Oy ja LadyForest -naismetsänomistajien yhteisö
– Kaakkois-Suomi: Martti Linna
– Kainuu: TM Forest Oy
– Keski-Suomi: Päijänteen metsänhoitoyhdistys
– Lappi: Kerttu Härkönen ja Risto Jalkanen
– Lounais-Suomi: Rauman kaupunki
– Pirkanmaa: Aito Suvi ry
– Pohjanmaa: Rainer Bodman
– Pohjois-Karjala: Lumimuutos Osuuskunta
– Pohjois-Pohjanmaa: Loppulan ystävät ry
– Pohjois-Savo: Maaseutuammattiin ry
– Uusimaa: Petri Kortejärvi
Lähde: Suomen metsäkeskus
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