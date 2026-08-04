Lehti: Ruotsin hallitus nostaa suden viitearvoa, jotta jahti onnistuisi – myös yhteistyötä Suomen ja Norjan kanssa halutaan selvittää Ruotsin hallitus aikoo nostaa Euroopan komissiolle viime vuonna ilmoittamansa Ruotsin susikannan suotuisan suojelutason viitearvon 170 yksilöstä 220 yksilöön.

Jaa Kuuntele

Ruotsi aikoo raportoida maan suotuisan suojelutason viitearvoksi 220 sutta. Kuva: Markku Vuorikari

Metsä | Metsä Eija Vallinheimo

Sen jälkeen, kun EU ja tuomioistuimet eivät hyväksyneet Ruotsin susien viitearvoksi 170 sutta, Ruotsin hallitus päätti muuttaa taktiikkaansa. Nyt EU:lle aiotaan raportoida suotuisan suojelutason viitearvoksi 220 sutta.

Samanaikaisesti hallitus ohjeistaa Ruotsin ympäristönsuojeluvirastoa laatimaan susien yhteisen hoitosuunnitelman yhdessä Norjan ja Suomen kanssa. Maaseutuministeri Peter Kullgren (KD) paljasti suunnitelmansa Svensk Jakt -lehden haastattelussa. Kullgren toivoo, että yhteistyö voisi johtaa siihen, että pienin elinkelpoinen populaatio voisi olla sata yksilöä Ruotsin puolella.

”Sudet eivät välitä kansallisista rajoista ja silloin on järkevää, että myös susikantaa hoidetaan yhdessä", Peter Kullgren sanoo.

Hallituksen aikaisempi suunnitelma alentaa susien viitearvoa eli käytännössä susien vähimmäistasoa 300 sudesta 170 suteen kärsi takaiskun, kun Ruotsin hallinto-oikeudet lopettivat viime talvena sudenmetsästyksen. Myös Euroopan komissio vastusti uutta alhaisempaa viitearvoa Ruotsille lähettämässään kirjeessä.

Kullgren sanoo, että Ruotsin hallituksen susipolitiikka on tiukka ja se haluaa vähentää Ruotsin susikantaa. Ruotsin ympäristönsuojeluvirasto on määrätty raportoimaan uusi luku, 220 sutta, 7. elokuuta mennessä.

”Emme aio väitellä EU-komission kanssa viitearvosta, mutta tärkeintä on, että saamme susijahdin ensi talvena käyntiin – kannanhoidollisen metsästyksen, joka tarkoittaa merkittävää susikannan pienentämistä.”

Joko sinulle tulee MT:n metsäuutiskirje? Saat ajankohtaisia uutisia sähköpostiisi kerran viikossa tilaamalla maksuttoman metsäuutiskirjeen.

Svensk Jakt: Referensvärdet för varg justeras – nordisk samförvaltning ska utredas