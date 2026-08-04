Poliisi: Liito-oravan pesimäalueella tehtiin hakkuita Kruunupyyssä Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai niiden heikentäminen on laissa kielletty.

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Muun muassa isot haavat ovat liito-oraville tärkeitä pesimäpaikkoja. Kuvituskuva. Kuva: Kari Salonen

Metsä | Rikokset Henna Lääveri

Poliisi tiedottaa selvittävänsä epäiltyä luonnonsuojelurikosta Kruunupyyssä. Poliisin 30. heinäkuuta saama ilmoitus koskee liito-oravan pesimäalueella tehtyjä hakkuita.

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen tai niiden heikentäminen on laissa kielletty. Asiasta on kirjattu rikosilmoitus, ja poliisi käynnistää asian varsinaisen esitutkinnan lähiaikoina.

Tapauksen tutkinnanjohtaja Sakari Palomäki kommentoi Ilta-Sanomien jutussa, että tapauksen yksityiskohdat ovat vielä selvittämättä. Myös epäillyn rikoksen tekoaikaa selvitetään.

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