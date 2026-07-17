Uusi lyhytelokuva osoittaa, kuinka metsästykseen liittyvät ennakkoluulot voitetaan riistaruoan avulla Elokuvan ohjaaja uskoo, että jos riistalihasta tulisi yleisempää, myös metsästyksestä tulisi hyväksytympää.

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Are You game -elokuvan tekemiseen osallistuivat Aku Rouhe, Julius Kekoni, ohjaaja Aleksi Lumme ja riistakokki Martin Hägglund. Kuva: Eija Vallinheimo

Metsä | Erä Eija Vallinheimo

Helsinkiläinen Aleksi Lumme on käyttänyt elämästään kuusi vuotta metsästyksen puolesta puhumiseen. Hän on kirjoittanut metsästyksestä kirjan ja tehnyt podcasteja. Nyt päivänvalon on nähnyt Lummen ohjaama Are you game -nimeä kantava lyhytelokuva, joka sai ensi-iltansa 22. marraskuuta.

Are you game -elokuva osoittaa, että kuilu kaupunkilaisen ja maalaisen elämäntavan välillä ei ole niin suuri kuin kuvitellaan.

Elokuvassa kaksi helsinkiläistä ruoanlaiton harrastajaa opettelee valmistamaan itselleen tuntemattomia ruokalajeja riistasta ja purkaa samalla metsästykseen liittyviä ennakkoluuloja.

”Erilaiset elämäntavat ja elinpiirit mahtuvat samaan ruokapöytään ongelmitta.” Aleksi Lumme

”Erilaiset elämäntavat ja elinpiirit mahtuvat samaan pöytään ongelmitta, kunhan osapuolet eivät vain puhu, vaan myös kuuntelevat.”

Elokuvan kaupunkilaismiehet kertovat, ettei metsästys ole aiemmin näkynyt juuri mitenkään heidän elämässään. Riistaruoan kautta metsästyksestäkin on tullut tutumpaa.

”Moni ei tajua, että jokainen lihanpala on joskus ollut elävä olento, kun sen ostaa kaupasta. Lihan kunnioitus tulee siitä, että saaliin valmistaa itse ateriaksi. Se tekee lihasta merkityksellisempää ja saa arvostamaan metsästystä enemmän”, Lumme sanoo.

Lumme haluaa samalla myös ravistella puhetapaa, jossa metsästäjät puhuvat vain toisille metsästäjille. Elokuvalla tavoitellaankin laajempaa yleisöä eli myös niitä, jotka eivät metsästä. Lumme uskoo, että tämä tapahtuu helpoiten juuri ruoan avulla, sillä se yhdistää kaikkia ihmisiä.

Are you game:n on rahoittanut Origins foundation, jonka tavoitteena on välittää tietoa luonnonvaraisten eläinten kestävästä käytöstä

Katso lyhytvideo tästä: