Luonnonmarjojen myynti kasvoi kahden vuoden notkahduksen jälkeen – luomusato laahaa tästä syystä Thaimaalaisten poimijoiden riittävä määrä ja oikea-aikainen saapuminen oli ratkaisevan tärkeää, vaikka myös kotimaisin voimin poimitut kilomäärät kasvoivat jälleen kiitettävästi.

Jaa Kuuntele

Metsämarjoja Lapissa. Kuva: Kari Lindholm

Vuonna 2025 luonnonmarjasato oli alueellisesti ja paikallisesti hyvin vaihteleva sääolosuhteiden vuoksi. Pohjoisesta Suomesta saatiin poikkeuksellisen vähän marjoja, sen sijaan Länsi- ja Itä-Suomen marjasato oli sekä puolukalla että mustikalla hyvä. Lakkasato oli lähes koko maassa erittäin huono, Arktiset Aromit ry tiedottaa.

Ulkomaalaisia, pääosin thaimaalaisia, poimijoita saapui tiedotteen mukaan Suomeen viime vuonna noin kolminkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Lisääntynyt työvoima nosti kokonaismarjamäärää merkittävästi.

Vaikka kotimaisin voimin tapahtuva keruu onkin kasvussa, se ei kuitenkaan riitä jalostavan teollisuuden tarpeisiin. Jalostukseen tarvittavan marjan saaminen on yhä kiinni kokeneista thaimaalaisista poimijoista, jotka nykyisin kolmansista maista tulevina työskentelevät työsuhteessa kausityöläisinä.

”Viime vuodet ovat osoittaneet, että viranomaisprosessien oikea-aikainen ja sujuva toiminta on välttämätöntä luonnonmarja-alalle. Toivommekin, että viranomaiset varmistavat riittävät resurssit hakemusten käsittelyyn tulevalle kaudelle”, toteaa Maaseudun Työnantajaliiton toimitusjohtaja Kristel Nybondas.

Luomumarjojen saanto pysyi viime vuonna matalana.

Suomen sertifioitu luomukeruualue on maailman suurin, lähes seitsemän miljoonan hehtaaria. Valtaosa siitä sijaitsee Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla. Mikäli näille alueille sattuu huono sato, se näkyy luomumarjojen osuudessa, kuten viime vuonna. Esimerkiksi mustikalla luomun osuus jäi alle kymmeneen prosenttiin, kun se parhaimmillaan on ollut yli puolet.

”Luomukeruualueiden lisääminen eteläisessä Suomessa olisi tärkeää vuosittaisen luomuluonnontuotteiden saannon turvaamiseksi. Nykyisillä metsänhoitokäytännöillä siihen on hyvät edellytykset”, toteaa Arktiset Aromit ry:n toiminnanjohtaja Birgitta Partanen.