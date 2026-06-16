Lukijalta: Mihin katosivat kansallispuistoista maalaillut rahavirrat? Kansallispuistojen sanottiin tuottavan tuloja valtiolle kymmenkertaisesti enemmän kuin tavallinen metsätalous, kirjoittaa Martti Mölsä.

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Nuotiopaikka Repoveden kansallispuistossa. Kuvituskuva. Kuva: Johannes Wiehn

Mielipide | Politiikka Lukijalta Martti Mölsä

Suomen retkeilyliitto on huolestunut Metsähallituksen Luontopalveluiden varojen leikkauksista. Kannanotossaan liitto toteaa, että luontokeskuksia suljetaan ja taukopaikkoja ei huolleta ja polttopuita ei enää paikoilta löydy. Taukopaikkojen palveluiden leikkaukset koskevat 12 kansallispuistoa, muun muassa Pirkanmaalla Seitsemisen kansallispuistoa.

Ollessani aikoinaan vaalikaudella 2011–2014 eduskunnan ympäristövaliokunnan jäsen ja kestävän kehityksen toimikunnan jäsen silloinen ympäristöministeri Ville Niinistö (vihr.) sanoi useaan otteeseen, kuinka kansallispuistot tuottavat kymmenkertaisesti enemmän tuloja yhteiskunnalle kuin tavallinen metsätalous.

Nyt Retkeilyliitto pelkää, että ilkivalta lisääntyy, jos taukopaikoille aletaan tehdä polttopuita omavaltaisesti ja retkeily ruuhkautuu tietyille reiteille ja taukopaikoille ja luonnon kuluminen lisääntyy.

Retkeilyliiton olisi nyt toimittava nopeasti ja selvitettävä, mihin kansallispuistojen tuottamat rahavirrat ohjautuvat. Erikoiselta tuntuu liiton huoli retkeilyn lisääntymisestä, kun palvelut vähenevät, vai miten päin sen nyt meneekään käytännössä.

Martti Mölsä

Punkalaidun