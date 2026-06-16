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Juuri nyt | Metsäjätti ylpeilee maksavansa 20 000:n sairaanhoitajan palkan ja työllistävänsä Seinäjoen verran ihmisiä
Tilaajalle | Maitolaiturilta Isolle kirkolle – iskelmää ja tanssilavakulttuuria Helsingin Superterassille