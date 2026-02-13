Sellupohjainen lisäaine kirkastaa pyykinÄänekoskella tuotettu sellupohjainen, biohajoava kemikaali on otettu käyttöön kuluttajille myytävissä pyykinpesuaineissa.
Pesuaineiden valmistaja LV tuo kuluttajamarkkinoille sellupohjaista lisäainetta sisältävän nestemäisen pyykinpesuaineen.
Yhtiön uusissa tuotteissa on Finnfix-kauppanimellä tunnettua kemikaalia. Se on natriumkarboksimetyyliselluloosaa eli CMC:tä, joka on puupohjainen, biohajoava polymeeri.
Finnfixiä valmistaa Äänekoskella kansainvälinen kemianteollisuuden yhtiö Nouryon.
CMC ei ole uusi keksintö, vaan sitä on tuotettu Nouryonin mukaan 1940-luvulta saakka.
Finnfix korvaa pesuaineessa synteettisiä raaka-aineita uusiutuvalla ja biohajoavalla vaihtoehdolla. Se toimii lian sitojana ja kirkastajana.Artikkelin aiheet
