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Metsien lannoittaminen innostaa metsänomistajia – Kainuu ykkösenä
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Metsien lannoittaminen innostaa metsänomistajia – Kainuu ykkösenä
Monessa maakunnassa metsän lannoitusmäärät ovat moninkertaistuneet.
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Metsä
|
Metsänhoito
1.7.2026
08:03
Jarmo Palokallio
Artikkelin aiheet
metsänlannoitus
metsänomistaja
metsätalous
Kainuu
lannoite
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