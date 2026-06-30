Viileä kevät hillitsi kirjanpainajien parveilua – Näillä alueilla hyönteisiä havaittiin enitenKuluvan kesän kirjanpainajantuhot alkavat näkyvät latvuksen oireina vasta myöhemmin kesän aikana.
Kirjanpainajaseurannassa yli 15 000 kirjanpainajan kertymää pyydyksessä pidetään riskirajana. Määrä ylittyi kesäkuun seurannassa vain Pohjois-Karjalan Heinävedellä, jossa pyydykseen kertyi 17 800 kirjanpainajaa.
Parveilu on jäänyt maltilliseksi suurimmassa osassa Suomea. Sitä ovat hillinneet epävakainen ja viileä sää touko- ja kesäkuun aikana, kertoo Luonnonvarakeskus (Luke).
”Myös vuosi sitten kylmä alkukesä hillitsi kirjanpainajan lentoa voimakkaasti”, sanoo Luken johtava tutkija Tiina Ylioja.
”Kirjanpainajan aiheuttama puustokuolleisuus olisi todennäköisempää, jos alkukesän parveilu olisi ollut aikaista ja runsasta.”
Kirjanpainajan aiheuttamien kuusikuolemien todennäköisyys riippuu kirjanpainajien määrästä alueella, kesän lämpimyydestä sekä kuoriaisten lisääntymiseen soveltuvien puiden määrästä.
Talvimyrskyjen jäljiltä metsissä on nyt tuulenkaatoja kirjanpainajien hyödynnettäväksi.
Kuivuus ja lämpö lisäävät erityisesti pintajuuristen kuusien alttiutta kirjanpainajatuhoille.
Toukokuun lopun pyydystyhjennyksessä suurimmat saaliit mitattiin Heinävedellä, jossa pyydyksiin oli kertynyt jo tuolloin lähes 12 000 kirjanpainajaa. Kymenlaaksossa Kouvolan alueen kahdella seurantapisteellä havaittiin vajaat 9 000 kuoriaista ja Pohjois-Karjalassa Joensuun kaakkoispuolella noin 7 700 kuoriaista.
Kesäkuun pyydystyhjennyksessä runsainta parveilua havaittiin Pirkanmaan Ylöjärven pohjoisosassa Kurun ja Virtain välimaastossa, jossa pyydyksiin oli kertynyt 10 600 kuoriaista. Keski-Suomen Hankasalmella havaittiin 7 600 kuoriaista ja Kanta-Hämeessä hieman yli 6 200 kuoriaista, Luke raportoi.
Kuluvan kesän kirjanpainajantuhot alkavat näkyvät latvuksen oireina vasta myöhemmin kesän aikana. Alueilla, joilla kirjanpainajamäärät ovat alhaiset, kirjanpainajat hyödyntävät pääosin vahingoittuneita puita.
Alkavia kirjanpainajatuhoja on hyvä seurata erityisesti varttuneissa kuusivaltaisissa metsissä lämpimien sääjaksojen jälkeen.
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