E-Saimaa: Kohtalokas onnettomuus – henkilö menehtyi metsätöissä LappeenrannassaOnnettomuuden uhri oli jäänyt puristuksiin kaatuneen puun alle.
Metsätöitä tehnyt henkilö menehtyi jäätyään puun alle, kerrotaan Kaakkois-Suomen poliisista. Kuolema tapahtui perjantaina 26. kesäkuuta Lappeenrannassa.
Pelastuslaitos oli saanut samana iltana hälytyksen koodilla ihmisen pelastaminen puristuksista. Paikalta löydettiin ihminen menehtyneenä kaatuneen puun alta, kertoo tutkinnanjohtaja rikosylikonstaapeli Heikki Pekkanen Kaakkois-Suomen poliisista.
Poliisin mukaan tapaturman uhri oli ollut tekemässä metsätöitä omassa metsässään ilman isompia koneita.
Asiaa jatketaan kuolemansyyn tutkintana. Poliisi ei epäile tapauksessa rikosta.
Etelä-Saimaa: Metsätöitä tehnyt kuoli jäätyään puun alle LappeenrannassaArtikkelin aiheet
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