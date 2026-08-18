Neljä uutta afrikkalaisen sikaruton tapaustaTapaukset ovat tartuntavyöhykkeen ydinalueelta.
Ruokaviraston tänään tiistaina valmistuneissa tutkimuksissa on todettu neljä uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta luonnonvaraisilla villisioilla.
Virusta löytyi tartuntavyöhykkeen nykyiseltä niin sanotulta ydinalueelta kuolleena löydetyistä villisioista. Kaikki sijaitsivat noin 1–2 kilometrin päässä länteen siitä alueesta, jolta ensimmäiset positiiviset löydökset tehtiin heinäkuun lopussa sekä elokuun alussa, Ruokaviraston tiedotteessa sanotaan.
Samalla valmistui tutkimustulos yhdestä muusta tutkitusta villisiasta, josta tartuntaa ei todettu. Kaikki näytteet oli lähetetty tutkittaviksi nykyiseltä ydinalueelta.
Tutkimuksissa oli mukana yhteensä viisi kuolleena löydettyä villisikaa sekä yksi epätyypillisen käytöksen takia ammuttu villisika. Etsinnät alueella jatkuvat epidemian laajuuden selvittämiseksi.
Yhteensä tartunnan saaneita villisikoja on nyt löydetty 19. Kaikki tapaukset ovat Virolahdella.Artikkelin aiheet
Metsäpalvelu
Miltä metsäsi näyttää euroissa? Katso puun hinta alueittain ja hintojen kehitys koko Suomessa.
- Osaston luetuimmat