Erityisen matalia pintoja on havaittu Pohjois-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Päijät-Hämeessä.

Itä-Suomen pienissä pohjavesimuodostumissa pohjaveden pinnat lähestyvät mittaushistorian matalimpia tasoja.

Suomen ympäristökeskus Syken mukaan veden pinnat ovat Itä-Suomessa ovat tällä hetkellä noin 40–60 senttimetriä ajankohdan keskiarvoa alempana.

Erityisen matalia pintoja on havaittu Pohjois-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Päijät-Hämeessä.

Itä-Suomen lisäksi suurissa ja keskisuurissa pohjavesimuodostumissa matalia pintoja esiintyy myös Etelä-Suomessa. Siellä pinnat ovat Syken mukaan 20–60 senttimetriä ajankohdan keskimääräisen tason alapuolella.

Muilla alueilla alkusyksyn sateet ovat jo nostaneet monien pienten pohjavesimuodostumien pintoja ajankohdalle tavanomaisille tasoille.

Näin on käynyt esimerkiksi Länsi-Suomessa. Itä-Suomessa sateilla ei ole ollut kuitenkaan havaittavaa vaikutusta

“Suurissa ja keskisuurissa pohjavesimuodostumissa näkyy erityisesti monivuotinen kuivuus ja pintojen palautuminen tavanomaiselle tasolle vaatii sateisempaa syksyä ja lumista talvea.”, kertoo Syken hydrologi Sami Soosalu tiedotteessa.

Mikäli Itä-Suomen alueelle ei saada runsaita sateita, pohjaveden pintojen laskun odotetaan jatkuvan. Samalla kaivojen kuivumisriski kasvaa.

Pohjaveden muodostumista ovat vähentäneet vähäluminen talvi ja sitä seurannut kuiva kevät. Vaikutus korostuu Syken mukaan alkusyksystä, kun pohjaveden pinnat ovat luontaisesti vuoden alimmilla tasoilla.

Vesi.fi-palveluun ilmoitettiin Itä-Suomen alueelta syksyn 2025 aikana jopa 60 kuivunutta kaivoa. Tänä kesänä samalta alueelta on Syken mukaan tähän mennessä ilmoitettu 20 kuivunutta kaivoa.

Pohjaveden pinnat lähestyvät syksyn 2025 tasoja ja ilmoitusten määrän odotetaan kasvavan syksyä kohti, jos pinnat jatkavat laskuaan.

Kaivoveden riittävyyttä ja laatua on syytä seurata, ja kaivon kuivumiseen tulee varautua, Syke muistuttaa tiedotteessaan.

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