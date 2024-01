Uhanalainen hömötiainen kaivertaa itse pesäkolon puuhun pikku nokallaan – sopivia puita ei vain enää juuri löydy

Hömötiainen on ollut talviruokintapaikoilla tuttu tiaislaji. Elinolosuhteiden muutos on kuitenkin ajanut hömötiaiset ahtaalle ja nykyisin laji on erittäin uhanalainen.