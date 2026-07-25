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Juuri nyt | USA tuhosi tankkerin, joka yritti kiertää Iranin satamien saartoa
Tilaajalle | Karjapaimennusta ja kiikkulautoja – Ilmajoelle tehtiin täysiverinen ranch lännenratsastukseen