Suomen ympäristökeskus pilotoi automaattisesti tuotettuja sinileväarvioitaSinileväarviot automatisoituvat. Automaattinen käsittely mahdollistaa havaintojen nopean analysoinnin, selkeiden yhteenvetojen tuottamisen sekä sinilevätilanteen kuvaamisen alueittain.
Suomen ympäristökeskus Syke on aloittanut pilottikokeilun, jossa vesi.fi-palvelun sinileväarviot tuotetaan automaattisesti havaintojen pohjalta, Syken tiedotteessa kerrotaan.
Uusi järjestelmä analysoi valtakunnallisen sinileväseurannan sekä kansalaisten tekemät havainnot ja kokoaa niistä ajantasaiset tilannearviot.
Asiantuntijoiden havaintoihin perustuva sinileväarvio päivittyy kerran viikossa, ja kansalaisten havaintoihin perustuva arvio kerran vuorokaudessa.
”Kaikkien sinilevähavaintojen käsittely on nyt automatisoitu. Automaattinen käsittely mahdollistaa havaintojen nopean analysoinnin ja selkeiden yhteenvetojen tuottamisen. Samalla voimme kuvata sinilevätilannetta myös alueittain”, kertoo vesi.fi-palvelun päätoimittaja Hanna Piepponen Suomen ympäristökeskuksesta tiedotteessa.
Automaattisesti tuotettu sanallinen arvio löytyy vesi.fi-palvelun Sinilevätilanne-sivulta.
Valtakunnalliseen sinileväseurantaan kuuluu noin 350 havaintopaikkaa eri puolilla Suomea. Lisäksi kansalaiset tekevät viikoittain satoja sinilevähavaintoja, jotka täydentävät tilannekuvaa.
Kansalaiset voivat ilmoittaa omat havaintonsa vesi.fi:ssä.
Sinileväarvioiden automatisointi on toteutettu yhteistyössä tamperelaisen digitoimisto Daddy Finlandin kanssa. Tekstit tuotetaan erikseen kehitetyllä ohjelmistolla eikä niiden tuottamisessa käytetä tekoälyä.Artikkelin aiheet
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