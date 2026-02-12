Stora Enson Anjalankosken muutosneuvottelut päättyivät – 13 irtisanotaanNeuvottelut koskivat 105 henkilöä. Heistä 13 irtisanotaan.
Stora Enson muutosneuvottelut Anjalankosken tehtailla saatiin päätökseen 9.2.2026. Neuvottelut aloitettiin 19.1.2026.
Neuvottelujen piirissä olivat kaikki tehtaiden toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt eli yhteensä 105 henkilöä. Tehtäviä lakkautetaan, järjestellään uudelleen ja uusia tehtäväkokonaisuuksia muodostetaan.
Muutosneuvottelut johtavat 13 henkilön irtisanomiseen. Lopullinen irtisanottujen määrä voi olla pienempi uusien tehtävien perustamisen ja mahdollisten uudelleensijoitusten takia.Artikkelin aiheet
