Eduskunta käsittelee lintujen pesimäaikaisten hakkuiden rajoittamista perjantaina Hakkuita halutaan rajoittaa muun muassa rehevissä metsissä lintujen pesimäaikana.

Hakkuut eivät saa aiheuttaa haittaa pesiville linnuille. Kuva: Heikki Willamo

Anniina Jokinen

Eduskunta käsittelee hallituksen esitystä pesimäaikaisten hakkuiden rajoittamisesta perjantaina. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsälakia, luonnonsuojelulakia ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annettua lakia.

Metsälakiin lisättäisiin rajoituksia hakkuisiin ja muun metsätalouden harjoittamiseen sekä velvoitettaisiin huomioimiaan linnusto. Myös metsälain seuraamussääntelyä täydennettäisiin.

Ehdotetun metsälain mukaan puunkorjuu kiellettäisiin rehevissä lehtipuuvaltaisissa metsissä sekä korvissa ja rantametsissä pohjoisessa Suomessa 1.5.–31.7. ja muualla Suomessa 15.4.–15.7.

Reheviä metsiä ovat lehdot, lehtomaiset kankaat ja tuoreet kankaat sekä rehevyydeltään vastaavat turvekankaat. Lehtipuuvaltaisia metsiä ovat metsät, joissa lehtipuiden osuus on yli 50 prosenttia puuston runkopuun kokonaistilavuudesta. Vähimmäispinta-ala on 0,5 hehtaaria.

Vähimmäispinta-ala erottaa lehtipuuvaltaiset metsät sekametsistä, joissa lehtipuiden osuus voi paikoitellen olla suuri.

Hakkuun tekijän on arvioitava ennen hakkuuta, löytyykö alueelta linnunpesiä ja miten niiden vahingoittaminen voidaan ehkäistä ennalta.

Puunkorjuukiellon aikana alueen läpi saa kuljettaa korjattua puuta jo aiemmin käytössä ollutta metsäkoneen ajouraa pitkin. Uusia ajouria ei saisi tehdä, jos se vaatii puiden kaatamista.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan saaman selvityksen mukaan on kuitenkin perusteltua sallia uuden ajouran tekeminen silloin, kun se on välttämätöntä puunkorjuun vuoksi eikä muita vaihtoehtoisia reittejä ole.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian keväällä 2026.